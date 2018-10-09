Преемник Skoda Rapid получит название Skoda Scala‍

Пресс-служба марки Skoda сообщила, что новый 5-дверный хэтчбек будет называться Scala. Ожидается, что новинку покажут общественности в марте будущего года на Женевском автосалоне.

Новый хэтчбек придёт на смену Rapid. Внешний вид грядущего автомобиля будет схож с дизайном Vision RS, дебютировавшим на автосалоне в Париже. В основу новинки ляжет платформа A0 MQB, которая уже использовалась на ряде моделей, начиная от Volkswagen Polo и заканчивая Skoda Kodiaq.

Все подробности о будущей модели производитель держит в секрете. Ожидается, что Skoda Scala получит новые бензиновые турбодвигатели объёмом 1,5, способные выдавать от 125 до 150 л. с. в зависимости от версии. Моторы будут сочетаться с 6-ступенчатой МКПП или «автоматом» на семь передач. По габаритам новый автомобиль окажется больше в сравнении с моделью, которую он заменит.

Напомним, в длину Vision RS достигал 4 356 мм, что на 50 мм больше Rapid. Размер колёсной базы составлял 2 600 мм, а багажник вмещал до 440 л. Концепт отличали низко посаженная головная оптика, обтекаемые арки колёс и крупный спойлер на крыше. В салоне размещались цифровая «приборка» и большой тачскрин.