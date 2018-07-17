Показан салон кросс-купе Skoda Kodiaq GT

Чешские машиностроители готовят к продажам кросс-купе Skoda Kodiaq GT. Внешняя составляющая автомобиля ранее рассекречивалась, но до нынешнего момента не было представления о внутреннем пространстве паркетника.

Накануне в интернете появился рендер, демонстрирующий салон кросс-купе Skoda Kodiaq GT. Судя по визуализации, автомобиль получит кресла спортивного образца для водителя и пассажира. Сидения имеют интегрированные подголовники и боковую поддержку. Также автомобиль обзавелся «усеченным» рулевым колесом и передней панелью с карбоновыми вставками.

Спереди кросс-купе Skoda Kodiaq GT дублирует стандартный Kodiaq, но имеет немного пересмотренный бампер. Однако, как подобает купеобразному паркетнику, он имеет соответствующий силуэт, образовываемый сниженным наклоном крыши. Также машина оснащена иным бампером, другими задними фонарями и получила надпись Skoda на двери багажника вместо логотипа марки.

Кросс-купе Skoda Kodiaq GT будет продаваться только в двухрядном исполнении. Габариты машины составляют 4634х1649х1883 мм. Силовую линейку новинки представляет агрегат 2.0, производительность которого доступна в двух вариантах: 186 и 220 л.с. Пару мотору составляет РКПП DSG7. Машина будет доступна с передним или полным приводом.

Первым рынком для Skoda Kodiaq GT станет КНР. Продажи машины начнутся нынешней осенью.