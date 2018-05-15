Россиянам понравился пикап Renault Duster Oroch

Пользователи социальных сетей отозвались в положительном ключе о Renault Duster Oroch и признались, что были бы рады увидеть этот пикап на российском авторынке.

Кроссовер Renault Duster в пикап переделало бразильское подразделение французского автопроизводителя. Версия Oroch продаётся в Южной Америке и в пересчёте на рубли стоит около 1 000 000.

Пикап получил увеличенное расстояние между колёсными осями и доработанную заднюю подвеску. Моторная гамма представлена 110-и 143-сильными бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 2,0 л соответственно. На таком авто можно перевозить до 650 кг. Именно в роли «рабочей лошадки» пикап на базе Duster заинтересовал россиян.

«Жаль, что не производят данное авто у нас в стране», «Я бы взял такой, удобно возить металл», «Классно смотрится и просто уйму чего можно перевезти», – пишут автолюбители.

Отметим, что Renault, скорее всего, не станет продавать Duster Oroch в России, так как в целом жители страны не жалуют пикапы. Так, некоторые пользователи отметили, что лучше использовать для транспортировки вещей прицеп или «ГАЗель». Главная причина низкого спроса на пикапы в РФ кроется в их высокой стоимости. Большинству нужен дешевый утилитарный автомобиль, чтобы не переживать о том, поцарапается ли кузов во время перевозки грузов.