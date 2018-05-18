Блогер рассказал, как тюнинговать LADA Granta с помощью AliExpress

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

AliExpress прославился тем, что на этом ресурсе можно купить что угодно. LADA Granta появилась на рынке достаточно давно, и на крупнейшей торговой интернет-площадке в мире уже имеются товары для отечественной машины, которые позволят улучшить ее.

LADA Granta является современным, но достаточно скромным в плане оснащения автомобилем. Один из отечественных блогеров рассказал, что это можно исправить с помощью AliExpress. К примеру, на площадке можно приобрести информационно-развлекательную установку на базе ОС Android, которая имеет 7-дюймовый дисплей. Также доступна специальная рамка, которая позволит удобно и стильно установить «мультимедийку» в салоне Granta.

 

 

На AliExpress уже появились коврики для LADA Granta, а также стальные накладки на пороги. Последние просто крепятся двухсторонним скотчем, и защищают пороги от царапин. Также в интернете можно купить LED-осветители, водонепроницаемую камеру заднего вида, спойлер, который крепится на двухсторонний скотч. Также на AliExpress можно купить разнообразные наклейки и чехлы на кресла, боковые зеркала, рейлинги, подлокотники, «спортивный» выпускной патрубок и многое другое. По подсчетам блогера, чтобы «прокачать» LADA Granta с помощью AliExpress, нужно порядка 15-20 тысяч рублей.

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