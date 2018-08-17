Назван ТОП-10 популярных в России грузовиков-иномарок

За сентябрь продажи грузового транспорта в России спали на 10,3% с результатом в 6 316 реализованных машин. Лидерами среди тягачей в РФ остаются «КАМАЗ» и ГАЗ. Агентство «АВТОСТАТ» накануне представило ТОП-10 иностранных лидеров отечественного рынка грузовиков.

Эксперты уточнили, что спрос на отечественный грузовой транспорт в России в сентябре спал на 8,4% с результатом в 3 172 реализованных машины. Грузовики-иномарки потеряли 12,3% продаж с показателем в 3 114 автомобилей.

Самым востребованным грузовиком-иномаркой в сентябре в России стал Mercedes-Benz Actros. Его продажи по итогам обсуждаемого месяца в РФ составили 388 машин, что на 11% меньше, чем годом ранее. Второе место в ТОП-10 занимает MAN TGX с результатом в 294 реализованных машины с «плюсом» в 75%. Третью строчку рейтинга занял Scania R-серии, продажи которого составили 269 автомобилей с приростом в 55,5%. На четвертом месте оказался Volvo FH, проданный в количестве 263 единиц. Первую пятерку замкнул Scania G-серии с результатом в 195 реализованных машин.

Во вторую пятерку ТОП-10 вошли: DAF XF (147 ед.), Hyundai Mighty (140 ед.), Isuzu NPR (113 ед.), а также Fuso Canter и Hino 700-Серии. Продажи последних двух моделей не достигли и 100 единиц.