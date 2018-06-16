В России подорожал внедорожник Foton Sauvana на 140 000-170 000 рублей

В нынешнем месяце модель Foton Sauvana в зависимости от варианта исполнения подорожала на российском рынке на 140 000-170 000 рублей. Об этом пишет аналитический портал «АВТОСТАТ», ссылаясь на результаты исследования специалистов сайта «Цена Авто».

Внедорожник в самой дешевой комплектации под названием Basic теперь можно купить минимум за 1 699 900 рублей. В свою очередь «топовый» Foton Sauvana Premium с семью посадочными местами оценили в 1 984 900 рублей.

Во всех модификациях данная модель комплектуется 2,0-литровым бензиновым мотором с двумя вариантами отдачи в 201 или 217 лошадиных сил. При этом автомобиль предлагается только с приводом на обе оси.

Отметим, ранее аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за январь-сентябрь в России удалось реализовать 267 машин китайской марки Foton. Данный результат на 13% хуже в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

Напомним, компания Foton Motor является «дочкой» BAIC Group и выпускает автобусы, грузовые автомобили и сельскохозяйственную спецтехнику.