Составлен ТОП-5 самых красивых автомобилей ХХ века

Нашими экспертами были выбраны 5 автомобилей, успешно продававшихся ещё в 1950-е годы прошлого века, у которых был самый запоминающийся дизайн для своего времени.

Пятую строчку рейтинга занимает Porsche 911, производство которого началось в 1964 и продолжается до сих пор. Автомобиль конструировался по редкой, на тот период, концепции – мощный двигатель располагался позади задней оси. Силовая установка двухдверного купе представляла собой 3,0-литровый оппозитный битурбированный мотор с отдачей до 370 л.с., позволяющий разгоняться до «сотни» за 6,4 секунды.

На следующем месте в списке расположился Ferrari 250 GT California 1961 года выпуска. Итальянский спорткар выделялся своими плавными линиями и обтекаемой формой кузова. Под капотом GT California устанавливался бензиновый агрегат мощностью 281 л.с. До 100 км/ч авто разгонялось за 8,1 секунды, а максимальная скорость спорткара составляла 240 км/ч. Третье место в списке занял знаменитый Chevrolet Corvette, производство которого стартовало в 1953 году. Двухместный родстер быстро завоевал сердца автолюбителей по всему миру за счет аэродинамического дизайна и отличных динамических показателей. Corvette оснащали 3,9-литровым 152-сильным мотором, разгоняющим автомобиль до «сотни» за 11,5 секунд.

«Серебро» рейтинга принадлежит Citroën DS 1955 года. В первый же день после премьеры, завод получил более 12 000 заказов на это авто бизнес-класса для высших чинов. Оригинальность дизайна, эргономичность и достойные технические характеристики стали главным козырем Citroën DS, который полюбился как обычным автолюбителям, так и многим политикам и знаменитостям.

Лидерство в ТОП-5 самых красивых автомобилей ХХ века занимает Mercedes-Benz 300SL 1954 года – первый спорткар, который был представлен на Нью-Йоркском мотор-шоу в послевоенный период. Новинка отличалась инновационным дизайном для своего времени: футуристичные двери в форме крыльев, увеличенные габаритные пороги, а также множество декоративных элементов на кузове. Под капотом спорткара устанавливался 215-сильный двигатель, разгоняющий Mercedes-Benz 300SL до 265 км/ч.