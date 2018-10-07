Эксперты составили ТОП-5 лучших кроссоверов по цене до 1 млн рублей

Рост спроса на кроссоверы постоянно растет в России, а вместе с этим увеличивается и их стоимость. Однако эксперты утверждают, что паркетники по цене до миллиона рублей, тоже могут радовать своих обладателей, а потому специалисты назвали ТОП-5 лучших таких машин.

Самым востребованным SUV в России остается Hyundai Creta, и именно он возглавил ТОП-5 кроссоверов ценой до миллиона рублей. Машина полюбилась отечественному производителю за соотношение цены, качества и внешности. Стоимость паркетника в РФ составляет от 905 000 рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает Renault Duster. Этот автомобиль обладает теми же качествами, что и Creta, благодаря чему быстро стал «народным» в России. Стоимость машины составляет в РФ от 700 000 рублей.

Третьим в ТОП-5 оказался Ford EcoSport. Яркий компактный кроссовер экономит топливо и весьма практичен. Американцы предлагают этот паркетник в России по цене от 983 000 рублей.

Четвертую строчку рейтинга занимает Renault Kaptur. Этот компакт-кросс понравится автомобилистам всех возрастов и обоих полов. В России паркетник продается по цене от 944 000 рублей.

Аутсайдером ТОП-5 стал Nissan Terrano. Бюджетный кроссовер предлагается в России минимум за 940 000 рублей, и представляет собой хорошую альтернативу моделям Hyundai Creta и Renault Duster.