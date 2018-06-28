Skoda выпустит конкурента Nissan Juke до 2020 года

Чешская марка Skoda выпустит новый кроссовер, который окажется меньше модели Karoq, но больше Volkswagen T-Roc. Об этом в ходе недавнего интервью зарубежным журналистам сообщили представители Skoda.

В чешской компании ожидают, что новинка станет бестселлером, а также обещают, что среди компактных кроссоверов это будет самый крупный «игрок». Так, грядущая модель получит гораздо более просторный салон в сравнении с VW T-Roc несмотря на то, что последний относится к классу повыше.

По словам гендиректора Skoda Бернхарда Майера, перед специалистами бренда стояла задача разработать в первую очередь практичное авто, которое имело бы увеличенную колёсную базу, более просторные салон и багажник в сравнении с конкурентами, одним из которых будет Nissan Juke.

Дебют нового кроссовера Skoda состоится до 2020 года. В модельной линейке бренда автомобиль разместится ниже, чем Kodiaq и Karoq. В основу будущей машины ляжет платформа MQB A0 от немецкого автоконцерна Volkswagen.

Новинка едва ли обзаведётся полным приводом, зато это позволит снизить цену. В силовой гамме окажутся 3-цилиндровые агрегаты от VW, 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор TSI и 1,6-литровый «дизель» TDI. Покупателям предложат на выбор механическую и автоматическую КПП.