Новый Audi A1 начали выпускать на испанском заводе SEAT

Сборку свежего поколения «пятидверки» Audi A1 Sportback наладили на предприятии в Испании, сообщает пресс-центр SEAT. Там же с конвейера сходят соплатформенные SEAT Ibiza и Arona.

Предыдущая генерация Audi A1 Sportback выпускалась в столице Бельгии – Брюсселе. Теперь модель стали производить в Мартореле на одном из самых современных автозаводов в мире, отмечает Питер Кёслер, член совета директоров Audi.

Представители испанского бренда SEAT подчеркнули, что их работники также приложили руку к подготовке старта производства нового хэтчбека, которое будет осуществляться на третьей линии в две смены. Отметим, что до этого специалисты SEAT прекрасно организовали выпуск кроссовера Audi Q3.

«Audi A1 будет производиться в соответствии с самыми высокими стандартами качества, что подтверждает заинтересованность руководства немецкого Audi Group в испанском заводе как стратегическом месте производства своих моделей», – заявил Кристиан Фолльмер, вице-президент по производству.