Для России озвучены грядущие новинки от Suzuki

Отечественный офис Suzuki сообщил, какие новинки японской марки в ближайшее время пополнят авторынок России. Уже в ноябре до РФ доберется обновленная версия кроссовера Vitara.

Рестайлинговый Suzuki Vitara недавно дебютировал в Париже. Внешность автомобиля «освежилась» благодаря пересмотренной передней части кузова, которая обзавелась несколько иной радиаторной решеткой, получившей крупные вертикальные хромированные планки. Кроме того, с обновлением изменились фары машины, колесные диски размерностью 17 дюймов и цветовая палитра кузова, в которой теперь больше цветов. В салоне обновленного Vitara установлена другая панель приборов, применен более качественный пластик. Также автомобиль наделили дополнительными системами безопасности, улучшенной шумоизоляцией. Рестайлинговый Vitara будет продаваться в России с моторами 1.6 и 1.4 отдачей 117 и 140 л.с. соответственно.

В марте будущего года в России начнутся продажи внедорожника Suzuki Jimny нового поколения. Машина осталась миниатюрным рамным «вездеходом», но выглядит более современно, а ее лаконичный интерьер прост в использовании и ненавязчив. Машина оснащена моторам 1.5 мощностью 102 л.с. Клиренс автомобиля составляет 210 мм. Для России пока не озвучен ценник на новый Jimny. На других рынках его стоимость составляет от 17 000 евро. Японцы заявили, что несколько «урежут» электронику модели, чтобы сделать ее дешевле для РФ.