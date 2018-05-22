Tesla выпустила 100 000 электроседанов Model 3

Американская компания Tesla выпустила 100-тысячный экземпляр полностью электрический седан Tesla Model 3. Интересно, что 53 239 электроседанов собрали за последний квартал, что свидетельствует о том, что заводы выпускают по 5 000 авто еженедельно.

Сборка Tesla Model 3 началась в 2017 году, первоначально мощности Tesla выпускали всего несколько десятков машин каждую неделю. До сих пор 455 000 заказчиков не могут получить автомобили по предзаказам.

Эти люди не смогут получить свои машины до тех пор, пока Tesla не наладит массовое производство своего самого дешевого электрокара, за который придется выложить от 35 000 долларов. По словам представителей Tesla, проблемы с массовым выпуском электроседанов компания решит к началу 2019 года.