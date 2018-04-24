Стало известно, что поменялось в регистрации автомобилей

7 октября текущего года начали действовать новые правила регистрации транспортных средств в службах ГИБДД.

Это означает, что власти упростили процедуру перерегистрации автомобилей при замене двигателей с одинаковыми характеристиками. Теперь автолюбители избавлены от обязанности предоставлять договор о покупке мотора. Для того, чтобы поставить свое авто на учет теперь достаточно предъявить временное удостоверение личности, которое выдается при отсутствии паспорта либо при его переоформлении.

Прежние номерные знаки отныне ГИБДД будет хранить только один год. На протяжении этого времени автолюбитель может вернуть обратно автономера. Кроме того, ГИБДД прописал процедуру получения электронных паспортов транспортных средств. В настоящее время ЭПТС обладают 14 моделей авто. Еще появилась возможность записать на прием в ГИБДД через портал государственных услуг. Если использовать этот сервис для оплаты государственных сборов, то к 1 января власти предоставят 30-процентную скидку.