BMW опубликовала официальный тизер нового флагмана BMW X7

Представители немецкой марки BMW опубликовали в соцсети Facebook первый тизер серийного внедорожника BMW X7. При этом никаких свежих подробностей о новинке в компании раскрывать не стали.

Старт тизерной кампании указывает на то, что совсем скоро должна состояться премьера флагманского BMW X7. Известно, что дебют автомобиля намечен на середину октября. Судя по обнародованной фотографии, машина получит самые крупные фирменные «ноздри».

В салоне роскошной модели разместится цифровая приборная панель, 5-зонный климат-контроль и современный мультимедийный центр iDrive с 12,3-дюймовым экраном и новым ПО. Кроме того, селектор коробки передач украсили стразами от Swarovski.

В основу новинки легла платформа CLAR, которая также использовалась на последнем X5. Силовая гамма будет включать в себя 3,0-литровый бензиновый мотор V6, 4,4-литровый V8, а также дизельный двигатель объёмом 3,0 л. Также модель может обзавестись 326-сильной гибридной версией.

Все модификации оснастят 8-скоростной автоматической трансмиссией, полноуправляемым шасси и пневматической подвеской. Хотя публичной премьеры нового BMW X7 пока не было, серийная сборка уже стартовала на американском предприятии компании в Спартанбурге, штат Южная Каролина. Ожидается, что в Европе новинку предложат по цене от 130 000 евро (около 8 500 000 рублей).