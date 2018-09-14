Suzki Vitara и Suzuki Jimny скоро привезут в Россию

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Представители японского автопроизводителя Suzuki объявили о выводе на российский авторынок двух новинок. Ими станут обновленный кроссовер Suzuki Vitara и рестайлинговый внедорожник Suzuki Jimny.

Паркетник Suzki Vitara 2019 модельного года, представленный в рамках Парижского автосалона, выйдет на отечественный рынок в ноябре текущего года. Кроссовер получил переработанную переднюю часть кузова, новые фары и пересмотренную радиаторную решетку. В салоне появилась новая панель приборов, другие системы безопасности, новые отделочные материалы и пересмотренная система шумоизоляции. Под капотом машины разместят моторы с отдачей 117 и 140 «лошадок».

 

В марте 2019 года россияне смогут приобрести новый внедорожник Suzuki Jimny с расширенными внедорожными возможностями. Автомобиль обзаведется увеличенным клиренсом и 102-сильным агрегатом. На рынке РФ новинка будет дешевле за счет уменьшения количества электронных ассистентов.

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Автор - Дмитрий Павличко
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