В КНР начал продаваться новый Audi Q2 L

На китайский авторынок вышел удлиненный немецкий кроссовер Audi Q2 L. Новинка предлагается китайцам в пяти комплектациях от 226 800 юаней или от 2 000 000 рублей.

Технические параметры и цифровое оснащение паркетника не подверглись изменениям. Подкапотное пространство Audi Q2 L занимает турбированный бензиновый двигатель объемом 1,4 литра с производительностью 150 лошадиных сил. В действие мотор приводится 7-скоростной автоматической трансмиссией.

Функциональный перечень удлиненного кроссовера Audi Q2 включает в себя адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения и складываемые внешние зеркала заднего обзора. Также водитель сможет воспользоваться электрорегулировками кресел, электронной панелью управления и новейшим мультимедийным центром с сенсорным дисплеем и навигационной системой. Массовая сборка нового Audi Q2 L стартовала на СП FAW-Volkswagen в КНР.