В КНР начал продаваться новый Audi Q2 L

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

На китайский авторынок вышел удлиненный немецкий кроссовер Audi Q2 L. Новинка предлагается китайцам в пяти комплектациях от 226 800 юаней или от 2 000 000 рублей.

Технические параметры и цифровое оснащение паркетника не подверглись изменениям. Подкапотное пространство Audi Q2 L занимает турбированный бензиновый двигатель объемом 1,4 литра с производительностью 150 лошадиных сил. В действие мотор приводится 7-скоростной автоматической трансмиссией.

Функциональный перечень удлиненного кроссовера Audi Q2 включает в себя адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения и складываемые внешние зеркала заднего обзора. Также водитель сможет воспользоваться электрорегулировками кресел, электронной панелью управления и новейшим мультимедийным центром с сенсорным дисплеем и навигационной системой. Массовая сборка нового Audi Q2 L стартовала на СП FAW-Volkswagen в КНР.

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Автор - Дмитрий Павличко
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