Представлен уникальный пикап Yamaha Cross Hub

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Японская компания Yamaha зарекомендовала себя тем, что специализируется на выпуске товаров, совершенно непохожих друг на друга. В этот раз разработчики представили небольшой пикап Yamaha Cross Hub.

Дебют машины прошел на Токийском автосалоне. По словам экспертов, что даже для прототипа внешность большегруза отличается уникальностью и привлекательностью. Специалисты подметили, что кузов немного напоминает стилистику Renault 4CV.

 

Кабина авто обладает круглой формой, а сама кабина расположилась немного дальше центральной архитектуры. Компактный грузовой внедорожник обзавелся уникальным типом освещения, которого нет ни в одном транспортном средстве.

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Автор - Дмитрий Павличко
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