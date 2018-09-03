Представлен уникальный пикап Yamaha Cross Hub

Японская компания Yamaha зарекомендовала себя тем, что специализируется на выпуске товаров, совершенно непохожих друг на друга. В этот раз разработчики представили небольшой пикап Yamaha Cross Hub.

Дебют машины прошел на Токийском автосалоне. По словам экспертов, что даже для прототипа внешность большегруза отличается уникальностью и привлекательностью. Специалисты подметили, что кузов немного напоминает стилистику Renault 4CV.

Кабина авто обладает круглой формой, а сама кабина расположилась немного дальше центральной архитектуры. Компактный грузовой внедорожник обзавелся уникальным типом освещения, которого нет ни в одном транспортном средстве.