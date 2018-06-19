Немцы представили новый Volkswagen Passat для КНР и США

В мире существует две версии немецкой модели Volkswagen Passat. Одна из них предназначена для рынка Европы, вторая ориентирована на КНР и США.

Именно вторая модификация автомобиля вышла в новом поколении. Американо-китайский вариант Volkswagen Passat представили в 2011 году. Новинку построили на платформе MQB с задней многорычажной подвеской. Первоначально, более свежий Volkswagen Passat представят для Китая, а уже потом авто доберется до Америки. Размеры Volkswagen Passat для США и КНР достигают 4933X1836X1465 мм, а величина колесной базы составила 2803 миллиметров.

Версию Volkswagen Passat для США и КНР оснастили хромированной решеткой радиатора больших размеров, фарами со светодиодами и 18-дюймовыми колесными дисками. В салоне можно выделить 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 9,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Опционально автолюбителям предлагают проекционный дисплей, электропривод передних кресел, стеклянную крышу и электропривод крышки багажника.

Новый китайско-американский Volkswagen Passat обустроили 2-литровым турбомотором с мощностью 186 и 220 л.с. Они работают вместе с «роботом» от DSG. Не исключается и выход плагин-гибридной модификации.