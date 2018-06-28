«Российский Тигуан»: В России возобновили разработку проекта УАЗ 3170

Инженеры компании «УАЗ» вновь начали трудиться над кроссовером из проекта УАЗ 3170. Два года назад разработка данного проекта была приостановлена.

Первый экспериментальный дизайнерский образец для будущего автомобиля создали конструкторы ателье Pininfarina. В пресс-центре «УАЗ» отметили, что итальянские технологии лишь частично найдут свое воплощение на кроссовере УАЗ 3170.

Инженеры автопроизводителя собираются внедрить независимую подвеску на каждое колесо и внедрить несущий кузов. Автомобиль обзаведется продольным расположением двигателя, который будет работать вместе с системой постоянного полного привода.

Подкапотное пространство будущего SUV от «УАЗ» займет 2,3-литровый мотор с производительностью 170 лошадиных сил. Машину уже окрестили российским Volkswagen Tiguan.