«Российский Тигуан»: В России возобновили разработку проекта УАЗ 3170

Сегодня, 23:00 \\ Авто/Мото

Инженеры компании «УАЗ» вновь начали трудиться над кроссовером из проекта УАЗ 3170. Два года назад разработка данного проекта была приостановлена.

Первый экспериментальный дизайнерский образец для будущего автомобиля создали конструкторы ателье Pininfarina. В пресс-центре «УАЗ» отметили, что итальянские технологии лишь частично найдут свое воплощение на кроссовере УАЗ 3170.

Инженеры автопроизводителя собираются внедрить независимую подвеску на каждое колесо и внедрить несущий кузов. Автомобиль обзаведется продольным расположением двигателя, который будет работать вместе с системой постоянного полного привода.

Подкапотное пространство будущего SUV от «УАЗ» займет 2,3-литровый мотор с производительностью 170 лошадиных сил. Машину уже окрестили российским Volkswagen Tiguan.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

В Германии оценили российские автомобили марки Aurus

В рамках проекта «Кортеж» в России была разработана линейка представительских авто, которые будут предлагать под маркой Aurus. В одном из изданий Германии оценили российский автобренд.

«Старческая деменция»: Фанаты поставили Любови Успенской неутешительный диагноз

Неадекватное поведение звезды вызвало у поклонников беспокойство и отвращение...

Hyundai представила новый хэтчбэк Hyundai Santro

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально представил новый хэтчбэк Santro,...

Меланья Трамп раскрыла смысл скандальной надписи на куртке

 Как оказалось, она относилась никак не к проблеме детей нелегалов. Первая леди США...

В Москве продается уникальный пикап ГАЗ «Вепрь Next» за 2,89 млн рублей

В одном из дилерских центров в Москве предлагается большой пикап ГАЗ «Вепрь Next» с...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ