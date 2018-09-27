Конкурент KIA Sportage и Hyundai Tucson: В Поднебесной стартовали предзаказы на Jumpal D80 от FAW

Сегодня, 12:08 \\ Авто/Мото

В Китае стартовал сбор предзаказов на новый небольшой кроссовер FAW Jumpal D80, который выйдет на рынок в семи комплектациях. Дилеры получат первые экземпляры новинки в конце октября нынешнего года.

Новинку презентовали весной 2018 года на Пекинском автосалоне. Размеры нового FAW Jumpal D80 составили 4500X1835X1700 мм, а величина колесной базы достигает 2 700 мм.

Подкапотное пространство поднебесного паркетника занимает турбодвигатель семейства TD200 объемом 1,2 литра с производительностью 143 лошадиные силы. Он приводится в действие 5-диапазонной МКПП и 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Среди опций новинки стоит выделить шесть эйрбегов, систему кнопочного зажигания, климат-контроль, индикатор шинного давления, функцию автономной парковки, круговой видеообзор, электронный стояночный тормоз, стеклянный верх с люком и прогрессивный мультимедийный центр с парящим сенсорным дисплеем и голосовым управлением. За FAW Jumpal D80 китайцы заплатят от 80 000 до 120 000 юаней или 762 000 – 1 143 000 рублей.

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Автор - Дмитрий Павличко
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