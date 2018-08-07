К премьере готовят новый Range Rover Evoque

Новый британский кроссовер Range Rover Evoque, покрытый камуфляжной пленкой, засветился на тестах на немецкой экстремальной трассе на Нюрбургринге. Шпионские фотографии новинки появились на просторах интернета.

При просмотре фотоснимков можно заметить, что автомобиль немного прибавил в габаритах. Оформление нового Range Rover Evoque характеризуется очертаниями от Range Rover Velar и изменениями, которые ранее замечены на рестайлинговых Range Rover и Range Rover Sport. Под маскировочной пленкой эксперты смогли рассмотреть внушительные воздухозаборники и пересмотренную оптику. Еще авто снабдили выдвижными дверными ручками, а салон получил электронную панель управления.

В основу новинки ляжет архитектура D8. Подкапотное пространство Range Rover Evoque второй генерации займет гибридная установка, состоящая из 3-цилиндрового бензинового турбодвигателя объемом 1,5 литра, электромотора и 48-вольтовой батареи.

Выпуск автомобиля стартует в 2019 году. Точная дата дебюта новинки пока засекречена.