Ford представил дороги будущего без светофоров

Сегодня, 18:43 \\ Авто/Мото

Американская машиностроительная компания Ford обнародовала на просторах интернета видео, на котором можно увидеть движение автомобилей без светофоров. Эти транспортные средства не оказываются фигурантами ДТП, благодаря особой системе Intersection Priority Management.

Такую технологию создали для того, чтобы водители смогли проезжать перекрестки, не останавливаясь. В Ford полагают, что благодаря этому ускорится средняя скорость дорожного потока и увеличится безопасность перемещения машин.

IPM использует V2V-систему для того, чтобы координировать движение с другими автомобилями в непосредственной близости и предлагает наиболее оптимальное решение по скорости для проезда перекрестков, что даст возможность автомобилям безопасно разъехаться на перекрестках, не замедляя хода.

Подопытные авто обзавелись системами V2V, которые передают информацию о местонахождение авто, направлении движения и скоростном режиме. Бортовые системы IPM наделены способностью определения приближения к перекрестку и траекторию других машин, приближающихся к нему. При испытаниях за рулем сидели люди. Но это систему могут внедрить и на самоуправляемых машинах.

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Автор - Дмитрий Павличко
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