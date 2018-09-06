В сети раскрыли подробности оформления Skoda Rapid Spaceback

Сегодня, 11:18 \\ Авто/Мото

Недавно в сеть слили первые рендеры нового Skoda Rapid Spaceback. Сегодня же на просторах интернета обнародовали новые изображения и появились новые сведения о новинке.

В начале октября текущего года в Париже представили концептуальный Skoda Vision RS, который демонстрирует будущее «заряженных» автомобилей Skoda, в том числе и Skoda Rapid Spaceback. Новинка обзавелась большой радиаторной решеткой и оптикой с тругольной острой формой. На переднем бампере появился большой монолитный воздухозаборник.

В серийном варианте исполнения будут отсутствовать скрытые ручки, вместо которых установят традиционные. По непроверенным данным, новинку представят к концу нынешнего года. В России в настоящее время имеется 90-сильный лифтбек Skoda Rapid, за который придется выложить от 646 000 рублей.

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Автор - Дмитрий Павличко
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