В сети раскрыли подробности оформления Skoda Rapid Spaceback

Недавно в сеть слили первые рендеры нового Skoda Rapid Spaceback. Сегодня же на просторах интернета обнародовали новые изображения и появились новые сведения о новинке.

В начале октября текущего года в Париже представили концептуальный Skoda Vision RS, который демонстрирует будущее «заряженных» автомобилей Skoda, в том числе и Skoda Rapid Spaceback. Новинка обзавелась большой радиаторной решеткой и оптикой с тругольной острой формой. На переднем бампере появился большой монолитный воздухозаборник.

В серийном варианте исполнения будут отсутствовать скрытые ручки, вместо которых установят традиционные. По непроверенным данным, новинку представят к концу нынешнего года. В России в настоящее время имеется 90-сильный лифтбек Skoda Rapid, за который придется выложить от 646 000 рублей.