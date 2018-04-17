В России отзловут 168 автомобилей BMW

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

В пресс-центре Росстандарта появилась информация об отзыве моделей BMW. Баварский бренд отзывает 168 своих автомобилей по разным причинам.

Сообщается, что отзыв затронет 85 машин BMW M5, проданных весной текущего года. У этих авто обнаружены падение давления подачи топлива в определенных ситуациях движения из-за отсутствия топливного насоса. Интересно, что мотор может прекратить свою работу во время передвижения.

Кроме того, отзыву подлежат 82 машины BMW 5 Series, продажи которых были сделаны с мая по сентябрь 2018 года. У этих авто диагностированы дефект датчика положения коленвала. BMW X5 возвратят еще из-за сбоя ПО, который приведет к некорректному срабатыванию эйрбега.

Летом текущего года баварский бренд отправит на сервис 113 автомобилей BMW X3 и BMW X4, проданные с апреля по июль 2018 года. У этих авто возможно попадание воздуха в тормоза, что приводит к увеличенному ходу педали.

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Автор - Дмитрий Павличко
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