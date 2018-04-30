Уникальная коллекция трехдверных MINI продана за месяц онлайн

В августе запустили интернет-площадку MINI Collection 25, благодаря которой удалось заказать уникальные версии трехдверных хэтчбеков британского бренда.

Согласно данным пресс-центра российского филиала BMW, 25 машин MINI ограниченного издания, предназначенного для отечественного авторынка продали за месяц. Интересно, что первые экземпляры авто заказали еще 1 августа, когда стартовало спецпредложение.

Лимитированная серия трехдверных MINI обзавелась уникальным оттенком Pure Burgundy, задними светодиодными осветителями в духе Union Jack, контрастными черными полосками на капоте того же цвета. Специальная атмосфера в салоне создана благодаря потолку из темной ткани и мультифункциональному рулю MINI Yours Soda. Эксклюзивность автомобилей подтверждается шильдиками с порядковой нумерацией.

Оплатить заказ автомобилей серии можно было через сервис «Яндекс. Кассы». Во всех автоцентрах MINI можно было осуществить заказ машин уникальной серии. Интересно, что 78% заказов сделали при помощи мобильных приложений.