Кроссоверы Chery предлагаются в кредит с Cash Back

В России запустили кредитную программу на три кроссовера китайской марки.

К концу октября текущего года в автоцентра официальных дилеров Chery россияне смогут приобрести кроссоверы Chery Tiggo 5, Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 2 с использованием программы автокредитования с названием «Гарантия Отличной Ставки» с применением схемы Trade-In. Данный проект предусматривает максимальную экономию до 392 000 рублей.

Указанная программа является первой на российской рынке схемой, которая имеет клиентский Cash Back. После полного закрытия кредита партнерский банк Chery пересчитает проценты, выплаченные за все время действия договора займа. Разница в оплаченных процентах по обычной ставке партнерского банка и процентах, рассчитанных по уменьшенной ставке процентов, возвращается покупателю на его счет в банке.

При использовании этой акции, россиянин может купить автомобиль по особой цене от российского филиала Chery. Экономия при покупке большого кроссовера Chery Tiggo 5 достигнет 40 000 рублей, а на кроссоверы Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 2 составит 30 000 рублей.