В «АвтоВАЗ» назначил нового директора по качеству

Такой информацией поделился пресс-центр отечественного автопроизводителя.

Новым топ-менеджером, отвечающим за качество и удовлетворенность клиентов в российской компании «АвтоВАЗ» стал Ксавьер Эжер. Свои обязанности новоиспеченный глава отдела начнет исполнять с 13 октября текущего года. Раньше на этой должности числился Дмитрий Михайлов, который теперь возвращается на свое прежнее место в Nissan.

По словам руководителя «АвтоВАЗ» Ив Каракатзаниса, Эжер отлично понимает задачи, которые должно исполнять его подразделение. Он имеет большой опыт, приобретенные за долгие годы работы в Renault.

Ксавье Эжер родился в 1967 году. В Renault он работает в течение 25 лет. За этот период он перебывал на различных должностях во французской компании. В 2016 году француз занял пост заместителя вице-президента отдела по качеству и удовлетворенности клиентов «АвтоВАЗ».