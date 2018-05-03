В будущем автомобиль будет передавать информацию о здоровье своего обладателя

НТИ «Автонет» вводит в эксплуатацию новый проект, предусматривающий сбор информации при помощи автомобилей. Как сообщают создатели технологии, в обозримом будущем цифровые системы наделят способностями сбора и сведения данных о водителе, машине, дороге, погоде и других ситуациях в режиме реального времени.

Как сообщает один из руководителей команды «Автонет» Александр Гурко, благодаря новой службе можно объединить информацию, которая в настоящее время небольшими партиями собирается несколькими аналитическими и страховыми фирмами. При использовании современных цифровых систем, предусмотренных программой «Автодата», все сведения о физическом состоянии водителя и использовании машины будут обрабатываться в динамическом и статическом режимах.

Цифровыми системами являются технологии V2X, системы облачного хранения и нынешние информационные базы страховщиков. Данные поместят в специальную облачную базу данных с особым регистром. Проект уже направлен на одобрение и утверждение в правительство и многие ведомства уже поддержали его осуществление. Первый раз эту платформу запустят в следующем году, а общая сумма вложений составит 3 000 000 000 рублей.