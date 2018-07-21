Mitsuoka преобразовала Mazda MX-5 в специальный родстер Rock Star

Сегодня, 17:12 \\ Авто/Мото

Японские разработчики в честь 50-летнего юбилея компании построили уникальный родстер Rock Star, который представляет собой Mazda MX-5, преобразованный в клон американского спорткара Chevrolet Corvette Stingray.

Для этого инженеры подвергли переработке все панели кузова. Без имзенений оставили лишь ветровое стекло и двери. Экстерьер Rock Star подобен внешнему оформлению Chevrolet Corvette Stingray, а вот силовые параметры отличаются.

Mitsuoka Rockstar получил под капот мотор от Mazda MX-5. Установка функционирует в тандеме с 6-скоростной МКПП или 6-диапазонным АКПП.

Общий тираж Mitsuoka Rock Star составит 50 единиц. Клиенты смогут приобрести родстер в 6 оттенках кузова, а именно: Los Angeles Blue, Chicago Red, New York Black, Cisco Orange, Washington White и Arizona Yellow. Опционально доступны тканевой верх, отделка салона деревом и спортивные кожаные сиденья. За особый спорткар автомобилисты заплатят 41 698 долларов или 2 770 000 рублей.

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Автор - Дмитрий Павличко
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