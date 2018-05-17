Обновленный кроссовер Mazda CX-5 2019 предложат с турбомотором

Компания Mazda показала рестайлинговый кроссовер CX-5, ориентированный на японский авторынок. Продажи новинки должны начаться уже в ноябре.

Обновлённая Mazda CX-5 оснащается 2,5-литровым 4-цилиндровым турбодвигателем, работающем на бензине. В паре с 230-сильным агрегатом работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. С аналогичным мотором предлагаются Mazda CX-9 и Mazda 6.

Помимо этого, CX-5 получил доработанную систему GVC, что позволило улучшить стабильность и управляемость автомобиля. Система в реальном времени собирает данные о повороте руля, нажатии педали газа и скорости машины. В зависимости от полученной информации технология уменьшает крутящий момент, повышая нагрузку на передние колёса. Площадь контакта покрышек увеличивается, за счёт чего кроссовер лучше проезжает повороты.

Для заказа также будет доступна новая версия Mazda CX-5 – Exclusive Mode. Она отличается вставками из натурального дерева в салоне, новыми креслами с кожаной обивкой, другой подсветкой, стереосистемой Bose, усовершенствованным мультимедийным центром и колёсными дисками размерностью 19 дюймов.

На сегодняшний день россияне могут купить Mazda CX-5 с 2,0 и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями с отдачей в 150 и 192 л. с. соответственно. Ценник авто стартует от 1 520 000 рублей.