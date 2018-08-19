УАЗ продемонстрировал новый «плуг» под днищем внедорожника «Патриот»

Ульяновские машиностроители опубликовали новое видео, в котором рассказали о новшестве рестайлингового внедорожника УАЗ «Патриот». Сюжет посвящен модернизированному переднему мосту, который получил гаситель колебаний.

В видео подробно рассказано о доработке обновленного УАЗ «Патриот», однако не всем зрителям она понравилась. Дело в том, что демпфер рулевого управления, являющийся обычным двухтрубным амортизатором, установлен слишком низко, и при езде по бездорожью, действует как плуг.

Неоднозначность конструкции оправдал глава Научно-технического центра Ульяновского автозавода Евгений Щербак. Специалист пояснил, что в каком бы положении не был установлен гаситель колебаний, будут «плюсы» и «минусы». Путем сравнения было определено оптимальное положение устройства. Безусловно, его можно было установить иначе, но производитель стремился внести доработки, не прибегая к существенным изменениям переднего моста.

Напомним, презентация обновленного УАЗ «Патриот» состоялась 20 сентября 2018 года. Машина оснащена модернизированным агрегатом отдачей 150 л.с., улучшенными подвеской, шумоизоляцией, и многим другим. Стоимость автомобиля составляет от 746 500 рублей.