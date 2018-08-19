УАЗ продемонстрировал новый «плуг» под днищем внедорожника «Патриот»

Сегодня, 18:35 \\ Авто/Мото

Ульяновские машиностроители опубликовали новое видео, в котором рассказали о новшестве рестайлингового внедорожника УАЗ «Патриот». Сюжет посвящен модернизированному переднему мосту, который получил гаситель колебаний.

В видео подробно рассказано о доработке обновленного УАЗ «Патриот», однако не всем зрителям она понравилась. Дело в том, что демпфер рулевого управления, являющийся обычным двухтрубным амортизатором, установлен слишком низко, и при езде по бездорожью, действует как плуг.

Неоднозначность конструкции оправдал глава Научно-технического центра Ульяновского автозавода Евгений Щербак. Специалист пояснил, что в каком бы положении не был установлен гаситель колебаний, будут «плюсы» и «минусы». Путем сравнения было определено оптимальное положение устройства. Безусловно, его можно было установить иначе, но производитель стремился внести доработки, не прибегая к существенным изменениям переднего моста.

 

 

 

Напомним, презентация обновленного УАЗ «Патриот» состоялась 20 сентября 2018 года. Машина оснащена модернизированным агрегатом отдачей 150 л.с., улучшенными подвеской, шумоизоляцией, и многим другим. Стоимость автомобиля составляет от 746 500 рублей.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В Германии оценили российские автомобили марки Aurus

В рамках проекта «Кортеж» в России была разработана линейка представительских авто, которые будут предлагать под маркой Aurus. В одном из изданий Германии оценили российский автобренд.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Hyundai представила новый хэтчбэк Hyundai Santro

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально представил новый хэтчбэк Santro,...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

В Москве продается уникальный пикап ГАЗ «Вепрь Next» за 2,89 млн рублей

В одном из дилерских центров в Москве предлагается большой пикап ГАЗ «Вепрь Next» с...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ