Представлена подборка автомобилей для любителей активного отдыха

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Эксперты составили рейтинг наилучших автомобилей для граждан, предпочитающих активный отдых.

Люди, которые увлекаются активным отдыхом на природе, обладают совершено другим представлением об отличном автомобиле, чем обычные автолюбители. Для таких людей комфортная езда не главное, так как они акцентируют внимание на вместительность салона и багажного отсека.

Прежде всего специалисты обратили внимание на Honda Element. Инженеры компании создали автомобиль для активной молодежи. Авто обзавелось распашными дверями, огромными боковыми проемами и салоном из легкомоющихся материалов. В багажном отсеке можно установить третий ряд сидений, которые легко можно сложить, образовав ровный пол и много свободного места для багажа. Второе место досталось Mitsubishi Delica, который построили на полноприводной архитектуре Mitsubishi Pajero. Салон авто может вместить любое количество человек, а дизельный турбомотор имеет скромные расходы. К тому же в машине имеется система жестко подключаемого полного привода, который выведет автомобиль из любого дорожного приключения.

 

 

ТОП-3 закрывает японский пикап Toyota Tundra с 8-цилиндровым мотором объемом 5,7 литра. На этом авто можно перевозить достаточно объемных вещей. В кузов такого авто может поместиться квадроцикл. В ТОП-5 вошли ГАЗ Соболь 4X4 и BMW Active Tourer. Первый автомобиль обладает сдвоенными задними колесами и полным приводом. На этом авто можно перевозить компанию из 10 человек. Баварский минивэн получил под капот 2-литровый дизель с мощностью 150 «лошадок», а также обладает задним диваном, который может складываться, образуя ровный пол в багажнике. Благодаря этому в машину поместятся велосипеды, палатки и сноуборды.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

В Германии оценили российские автомобили марки Aurus

В рамках проекта «Кортеж» в России была разработана линейка представительских авто, которые будут предлагать под маркой Aurus. В одном из изданий Германии оценили российский автобренд.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Hyundai представила новый хэтчбэк Hyundai Santro

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально представил новый хэтчбэк Santro,...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

В Москве продается уникальный пикап ГАЗ «Вепрь Next» за 2,89 млн рублей

В одном из дилерских центров в Москве предлагается большой пикап ГАЗ «Вепрь Next» с...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ