Представлена подборка автомобилей для любителей активного отдыха

Эксперты составили рейтинг наилучших автомобилей для граждан, предпочитающих активный отдых.

Люди, которые увлекаются активным отдыхом на природе, обладают совершено другим представлением об отличном автомобиле, чем обычные автолюбители. Для таких людей комфортная езда не главное, так как они акцентируют внимание на вместительность салона и багажного отсека.

Прежде всего специалисты обратили внимание на Honda Element. Инженеры компании создали автомобиль для активной молодежи. Авто обзавелось распашными дверями, огромными боковыми проемами и салоном из легкомоющихся материалов. В багажном отсеке можно установить третий ряд сидений, которые легко можно сложить, образовав ровный пол и много свободного места для багажа. Второе место досталось Mitsubishi Delica, который построили на полноприводной архитектуре Mitsubishi Pajero. Салон авто может вместить любое количество человек, а дизельный турбомотор имеет скромные расходы. К тому же в машине имеется система жестко подключаемого полного привода, который выведет автомобиль из любого дорожного приключения.

ТОП-3 закрывает японский пикап Toyota Tundra с 8-цилиндровым мотором объемом 5,7 литра. На этом авто можно перевозить достаточно объемных вещей. В кузов такого авто может поместиться квадроцикл. В ТОП-5 вошли ГАЗ Соболь 4X4 и BMW Active Tourer. Первый автомобиль обладает сдвоенными задними колесами и полным приводом. На этом авто можно перевозить компанию из 10 человек. Баварский минивэн получил под капот 2-литровый дизель с мощностью 150 «лошадок», а также обладает задним диваном, который может складываться, образуя ровный пол в багажнике. Благодаря этому в машину поместятся велосипеды, палатки и сноуборды.