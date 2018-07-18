В Москве на спецстоянки эвакуировали больше 2 000 авто

С начала 2018 года в российской столице на специальные стоянки власти вывезли больше 2 000 машин, у которых отсутствовали госномера.

Поводом для эвакуации такого количества автомобилей без автономеров, находящихся на московских улицах, послужило постановление Антитеррористической комиссии. Автомобили, эвакуированные на спецстоянки, признали объектами повышенной опасности.

По словам чиновников, работа по вывозу указанных транспортных средств будет продолжаться. Номерные знаки снимают со своих машин их обладатели, которые не хотят оплачивать парковку. Такой метод они переняли у чиновников, тоже не желающих платить за парковку. Это является самым действенным методом, но теперь машины будут эвакуировать.

Стоит напомнить, что раньше депутаты Госдумы отправили на доработку законопроект за стоянку автомобилей с номерами, которые невозможно прочесть. Следовательно, автономер можно скрыть и не оплачивать парковку, но сотрудники московского ЦОДД обходят парковки и фиксируют на фото автомобили неплательщиков.