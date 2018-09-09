MINI One подорожал в России на 51 000 - 73 000 рублей

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Подорожание затронуло все комплектации автомобиля, кроме John Cooper Works.

Специалисты провели исследование цен на российском авторынке. В итоге удалось выяснить, что небольшой британский хэтчбек MINI One поднялся в цене на 51 000 – 73 000 рублей.

MINI One в минимальной версии Cooper стоит теперь 1 350 000 рублей. За эти деньги автолюбителям достанется машина с 1,5-литровым 136-сильным агрегатом, приводимым в действие АКПП. Более производительная модификация, оснащенная мотором объемом 2,0 литра с отдачей 192 «лошадки» и МКПП, обойдется от 1 730 000 рублей.

Премиальная версия MINI Cooper John Cooper не повысила свою стоимость и все также стоит 1 950 000 рублей. За девять месяцев нынешнего года автомобили MINI в РФ продали в количестве 1 725 экземпляров, что в 1,5 раза выше показателей аналогичного периода минувшего года.

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Автор - Дмитрий Павличко
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