Компания Volkswagen готова инвестировать в Россию 500 млн евро

Сегодня, 14:33 \\ Авто/Мото

Группа Volkswagen объявила о готовности дополнительных инвестиций в РФ. В течение пяти лет автогигант планирует вложить не менее 500 млн евро в различные российские проекты.

По заявлению гендиректора Volkswagen Group Rus Маркуса Озеговича, общая сумма средств,  уже инвестированных французским производителем в отечественные разработки, составляет не менее 1 850 млн евро. Первоочередной задачей будет являться удвоение мощностей Калужского моторного завода, который был открыт осенью 2015 года.

Мощность предприятия, расположенного в технопарке «Грабцево» недалеко от местной площадки Volkswagen и занимающее площадь в 32 тысячи квадратных километров, на данный момент позволяет выпускать до 150 000 силовых установок в год, а инвестиции в проект составляют 250 млн евро. В прошлом году калужское предприятие выпустило юбилейный 200-тысячный экземпляр бензинового агрегата 1.6 MPI серии ЕА 211. Мощность данного двигателя составляет 90 и 110 л.с., а устанавливают его на седаны Volkswagen и Skoda.

Маркус Озегович также добавил, что в дальнейшем будущем планируется возможная модернизация автомобильного завода Volkswagen для  старта производства гибридных моделей в России.

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