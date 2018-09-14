«АвтоВАЗ» приступил к производству «внедорожного» хэтчбека LADA XRAY Cross

Сегодня, 12:45 \\ Авто/Мото

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к производству новой внедорожной версии LADA XRAY. Модификацию Cross, которая получила брутальный стиль и высокий уровень комфорта, будут собирать в Тольятти.

Стоимость новой LADA XRAY Cross объявят позднее. Модель получила новые шины и длинные пружины, поэтому внедорожная модификация обзавелась клиренсом в 215 мм. Также был усилен подрамник мотора.

LADA XRAY Cross получила другие настройки системы ESC. На панели приборов появился джойстик LADA Ride Select, который позволит преодолевать снег, песок, грязь и активировать спортивный режим.

«Внедорожную» версию хэтчбека оснастили задними дисковыми тормозами, электроусилителем рулевого управления. XRAY Cross также отличается увеличенным пространством в салоне. В списке оснащения появилась система обогрева руля.

Стоит напомнить, что серийную версию XRAY Cross официально представили в рамках автосалона в Москве. Отличием внедорожной версии стал также переработанный дизайн.

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Автор - Татьяна Рязанская
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