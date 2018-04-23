В сентябре кроссовер Infiniti QX50 оказался самой популярной моделью бренда в РФ

Сегодня, 12:04 \\ Авто/Мото

Согласно мониторингу продаж премиальных автомобилей Infiniti в России, в сентябре спрос на модели вырос на 33% до 616 единиц. Самым востребованным авто марки в прошлом месяце оказался кроссовер Infiniti QX50.

Согласно отчету производителя в сентябре было приобретено 364 кроссовера Infiniti QX50. На втором месте с большим отрывом в прошлом месяце оказался паркетник QX60 – 106 машин, а тройку лидеров замкнул внедорожник QX80 с продажами в 78 единиц.

За девять месяцев 2018 года в России было приобретено 3 566 машин Infiniti. В результате спрос на премиальный бренд сократился на 8%. Для россиян предусмотрена уникальная стоимость всей линейки.

Хэтчбэки Q30 и QX30 доступны по цене от 1 772 600 рублей, седаны Q50 – 2 095 000 рублей. Также клиентам предлагают спеццены на новинку Infiniti QX80 стоимостью от 4 580 000 рублей и бестселлер Infiniti QX50 с ценником от 2 549 000 рублей, однако эти условия доступны только для лояльной группы.

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Автор - Татьяна Рязанская
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