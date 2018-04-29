Студенты создали гибридный 600-сильный седан Honda Civic

Сегодня, 10:32 \\ Авто/Мото

Студенты магистратуры университета Клемсона в Южной Каролине сообщили о завершении разработки автомобиля Honda Civic с 600-сильной гибридной силовой установкой. Молодые ученые работали над машиной два года.

Разработкой гибридного Honda Civic занимались 19 студентов в рамках проекта Deep Orange 9. Для работы специалисты взяли седан десятого поколения. Комбинированная силовая установка машины построена на базе четырехцилиндрового турбодвигателя 2.0, пару которому составляет электромотор мощностью 200 л.с.

Гибридный Honda Civic сделан полноприводным. ДВС расположен в задней части автомобиля, и передает крутящий момент на заднюю ось, а передняя ось вращается электромотором. Машина способна за 2 секунды разогнаться до 96 км/ч. Стоит сказать, что данный показатель почти соответствует результату раллийного экземпляра модели Civic (1,9 секунды до 96 км/ч), над которым трудились мастера Olsbergs MSE и Honda Performance Development.

Гибридный Honda Civic оснащен каркасом безопасности, подруливающими задними колесами, полуадаптивной подвеской, системой рекуперации энергии торможения. За счет комбинированной силовой установки расход топлива автомобиля сократился на 30%.

 

 

 

 

К слову, годом ранее команда студентов университета Клеменсона представила созданный для BMW концепт Deep Orange 7. Машина получила футуристическую внешность и голографический дисплей в салоне.

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