В рамках проекта «Кортеж» в России была разработана линейка представительских авто, которые будут предлагать под маркой Aurus. В одном из изданий Германии оценили российский автобренд.

Согласно статье, Aurus может стать популярным и востребованным с помощью немецких инженеров, финансированию арабских шейхов, а также имиджа президента России Владимира Путина, который обладает лимузином представительской линейки.

Немецкие журналисты уточнили, что авто Aurus является первой моделью представительского класса, которое представили после середины 80-х. До появлении линейки премиальных моделей, которые могут составить конкуренцию аналогичным иномаркам, президент России перемещался на Mercedes-Benz S600 Guard Pullman.

Поскольку шесть лет назад было принято решение заменить иномарки отечественными моделями, институт НАМИ приступил к разработке автомобилей «Кортеж». Отметим, что на разработку представительского лимузина потратили всего 12,4 млрд рублей. Вскоре линейка авто будет доступна на рынке.