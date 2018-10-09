Ford начал производство электрофургонов StreetScooter

Американский автоконцерн, всерьез решив уделить значительное внимание электрификации своих новых автомобилей, занялся производством электрофургонов на базе старого ford Transit. Новинка получила название StreetScooter Work XL.

Фирма StreetScooter специализируется на компактных электрических фургончиках, поставлявшихся, преимущественно, на почтовые отделения, и в продуктовые магазины, а также электроприводных велосипедах. Загоревшись идеей создания полноформатного фургона, StreetScooter и обратилась за помощью к компании Ford.

Шасси для StreetScooter Work XL разработает дочернее предприятие Ford – турецкая фирма Otosan. Оборудовать электрической силовой установкой автомобиль будет уже в немецком Кельне, где, помимо электромотора, ему поставят тяговую батарею, крупногабаритное грузовое отделение нескольких различных размеров, а также зарядное устройство. Производить планируется несколько модификаций электрофургона с различными ёмкостями литий-ионных батарей и мощностью силовой установки. На данный момент известно, что базовую комплектацию фургона оснастят 122-сильным электродвигателем с 276 Нм крутящего момента, запасом хода в 200 км и максимальной грузоподъемностью, составляющей 1 275 кг.

В год планируется производить до 3 500 экземпляров StreetScooter Work XL. В зависимости от популярности новинки, эта цифра может быть увеличена в два раза.