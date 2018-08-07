Беспилотный Range Rover Sport испытали в Ковентри

Трасса в Ковентри является одним из сложнейших треков в Англии, и накануне его прошел беспилотный вседорожник Range Rover Sport.

Испытания кроссовера Range Rover Sport с автономным управлением на трассе в Ковентри прошли в рамках госпрограммы UK Autodrive. Исследования в ее рамках длились три года, и завершатся в конце октября текущего года.

Уточним, что тестовый беспилотный Range Rover Sport полностью прошел круг кольцевого трека Coventry Ring Road. Разработчики рассказали, что автомобиль хорошо справился с перемещением между полосами на скорости в 65 км/ч. Кроме того, за машиной не было замечено нарушений ПДД.

Беспилотный Range Rover Sport оснащен новейшими лидарами, камерами и ультразвуковыми датчиками. Все они «видят» окружающую среду, и позволяют автомобилю ориентироваться в ней. Машина способна не только передвигаться без участия водителя, но и распознавать велосипедистов, пешеходов и другие объекты на дороге. Кроме того, кроссовер самостоятельно паркуется.

Британские машиностроители убеждены в эффективности беспилотных технологий в транспорте в вопросе повышения безопасности на дорогах. Кроме того, автономное управление машинами сулит меньше пробок. А когда автомобили смогут работать сообща по единой сети, количество заторов и аварий сократится в разы.