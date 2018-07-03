В России подорожали пять моделей марки Hyundai

Корейцы пересмотрели рублевый прайс на свою продукцию, в результате чего пять автомобилей марки Hyundai подорожали. Аналитики выявили рост стоимости у моделей Sonata, Elantra, Solaris, Creta и Tucson.

Перечисленные модели Hyundai в России прибавили в цене 15-25 тысяч рублей. Напомним, накануне решение о поднятии ценников в РФ приняло руководство Nissan, в связи с чем модели Almera и X-Trail подорожали в стране на 10-50 тысяч рублей.

У пяти моделей Hyundai в России пересмотрен прайс на все комплектации, кроме базовой сборки седана Sonata. Отныне Elantra доступна в РФ минимум за 994 000 рублей. Solaris продается по цене от 694 900 рублей. Стоимость Creta составляет не менее 904 900 рублей. За Tucson теперь придется выложить от 1 414 000 рублей. Стандартная Sonata как и раньше стоит 1 299 000 рублей, но за самую дорогую сборку модели производитель просит 1 740 000 рублей.

Между тем, популярность Hyundai продолжает расти в России. За три квартала текущего года корейцы продали в РФ 131 492 машины. Спрос на них вырос на 18% в годовом сравнении.