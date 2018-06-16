Автолюбитель из Мексики потратил 50 лет на постройку уникального Ferrari

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Мексиканский конструктор Хосе Фернандес совместно с тюнинг-мастерской The Creative Workshop воссоздал спорткар Ferrari 330GT Speciale, выполненный в стиле итальянского дизайнера Джованни Микелотти. Идею создания такого автомобиля мексиканец задумал ещё в 60-х годах прошлого века.

В середине 1960-х годов юный Фернандес увидел иллюстрацию Ferrari Type 250 Europa Sports Coupe Vignale, к дизайну которой и приложил руку прославленный итальянец. Авто так запала Хосе в душу, что в ту же ночь он вырезал полноразмерную копию автомобиля из бальсы. Спустя несколько лет он сумел раздобыть чуть больше информации о реальном дизайне машины, что привело к небольшим изменениям в его деревянной копии. В 2000 году максимально точная копия Ferrari была собрана из пены и пластика, однако и этого автолюбителю показалось мало.

К постройке настоящего автомобиля Хосе Фернандес приступил лишь в 2015 году. Платформой для будущей новинки была выбрана модель Ferrari 330, которой конструктор расширил кузов и установил багажник, значительно утяжелив таким образом оригинальный спорткар. Кузов уникальной машины был перебран вручную. Под капотом оставили оригинальный 12-цилиндровый двигатель объемом 4,0 литра и 325 Нм крутящего момента, увеличив его мощность до 286 «лошадей».

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