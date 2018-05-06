LADA Niva California, купленный компанией «АвтоВАЗ», назвали обездушенным

Пользователи интернета дали оценку концептуальному внедорожнику LADA Niva California. Оказалось, далеко не каждому нравится последователь легендарной советской машины.

LADA Niva California является детищем дизайнера Дениса Понятова из Тольятти. Независимый художник показал свой концепт два года назад в Екатеринбурге. Машина считается последователем легендарного Deutsche LADA Niva California. Последний в 80-е годы появился в Германии, и продавался в этой стране до 2009 года. Экспортный внедорожник имел яркую ливрею, иные шины и переднюю часть кузова.

Денис Понятов изобразил свой LADA Niva California с зауженными фарами. В целом, автомобиль выполнен в футуристическом стиле с применением «Х-дизайна». По задумке автора, машина должна была получить агрегат 1.8 ВАЗ-21179, которым сейчас комплектуется XRay. «АвтоВАЗ» купил проект LADA Niva California у дизайнера, но, до сих пор нет информации о будущем этой машины.

Пользователи интернета накануне обсудили концепт LADA Niva California. Кто-то положительно оценил машину, однако большая часть публики склоняется к тому, что автомобиль получил посредственную внешность. Также машину сравнили с ее советским прародителем, и считают, что его современная интерпретация «не имеет души», в отличие от старой «Нивы».