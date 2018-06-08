В Москве выставили на продажу «Волгу» стоимостью более 3 млн рублей

Сегодня, 11:32 \\ Авто/Мото

На одном из сайтов по продаже автомобилей опубликовали объявление о продажи «Волги» стоимостью более 3 млн рублей. Отечественное авто ГАЗ-21 с пробегом в 100 000 км предлагают в Москве.

В Москве выставили на продажу самую дорогую «Волгу». Владелец ГА-21 сообщает, что автомобиль был собран в 1965 году, однако пробег составляет только 100 000 км. При этом модель предлагают за 3,2 млн рублей.

Под капотом самой дорогой «Волги» установлена бензиновая силовая установка объемом 2,4 литра, которая генерирует до 75 «лошадей». В качестве трансмиссии на ГАЗ-21 установлена «механика» на три скорости.

 

 

 

Отметим, что средняя стоимость легендарной «Волги» в России не превышает 100 500 рублей, однако самой продаваемой является версия ГАЗ-3110. Стоимость ГАЗ-21 на вторичном рынке РФ в среднем составляет 372 300 рублей, поскольку «живых» экземпляров данной модификации почти не осталось.

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Автор - Татьяна Рязанская
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