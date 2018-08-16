Hyundai представила новый хэтчбэк Hyundai Santro
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально представил новый хэтчбэк Santro, который предназначен для поездок по городу. 23 октября продажи новинки стартуют на авторынке Индии.
Hyundai Santro получил следующие габариты: длина – 3 610 мм, ширина – 1 6 45 мм, высота – 1 560 мм, расстояние между осями – 2 400 мм. В основу хэтчбэка легла новая архитектура, однако неизвестно какая именно.
Уже в базе хэтч оснащен подушкой безопасности и АВS, а опционально доступен комплекс мультимедиа с сенсорным дисплеем. Также в списке оснащения числится система кругового обзора.
Под капотом Hyundai Santro в кузове хэтчбэк установлен бензиновый двигатель объемом 1,1 литр с отдачей в 69 «лошадей». В паре предложены МКПП и коробка-автомат. Стоимость новинки пока не сообщили, однако ожидается, что цена будет начинаться от 5 000 долларов.