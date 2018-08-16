Hyundai представила новый хэтчбэк Hyundai Santro

Сегодня, 08:50 \\ Авто/Мото

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально представил новый хэтчбэк Santro, который предназначен для поездок по городу. 23 октября продажи новинки стартуют на авторынке Индии.

Hyundai Santro получил следующие габариты: длина – 3 610 мм, ширина – 1 6 45 мм, высота – 1 560 мм, расстояние между осями – 2 400 мм. В основу хэтчбэка легла новая архитектура, однако неизвестно какая именно.

Уже в базе хэтч оснащен подушкой безопасности и АВS, а опционально доступен комплекс мультимедиа с сенсорным дисплеем. Также в списке оснащения числится система кругового обзора.

Под капотом Hyundai Santro в кузове хэтчбэк установлен бензиновый двигатель объемом 1,1 литр с отдачей в 69 «лошадей». В паре предложены МКПП и коробка-автомат. Стоимость новинки пока не сообщили, однако ожидается, что цена будет начинаться от 5 000 долларов.

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Автор - Татьяна Рязанская
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