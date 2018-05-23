Кроссовер KIA KX3 превратился в электрокар

Сегодня, 07:57 \\ Авто/Мото

Следуя тренду на электрификацию автомобилей, корейцы из KIA решили выпустить полноразмерную копию Hyundai Creta с электрической силовой установкой. Новинка получила название KX3 EV и должна быть презентована широкой публике до конца текущего года.

Компактный кроссовер будет построен на основе предыдущего поколения KIA KX3, однако вместо фальш-решетки радиатора переднюю часть автомобиля оснастят лючком с разъемом под электропитание. Также электрокару обновят бампера и оснастят головную оптику декоративным элементом в виде голубых «ресничек».

За счет измененных бамперов, до 4290 мм увеличится длина кузова, колесная база останется равной 2590 мм. Салон от обычной, бензиновой KX3 останется неизменным – только на приборную панель добавят возможность отображения информации об электромоторе и литий-ионных аккумуляторах. Под капотом полностью электрического внедорожника окажется электродвигатель мощностью 110 л.с., который позволит KIA KX3 EV  ехать с максимальной скоростью 150 км/ч.

На данный момент нет информации о запасе хода, прочих динамических характеристиках, а также стоимости нового электрического кроссовера от KIA. Официально подтверждено, что на первых этапах продажи автомобиль не выедет за пределы авторынка Поднебесной.

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