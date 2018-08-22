Nissan Almera и Nissan X-Trail подорожали на 10 000 - 50 000 рублей

Эксперты исследовали прайс-листы японской компании Nissan. Это позволило установить, что седан Nissan Almera и кроссовер Nissan X-Trail подорожали на 10 000 – 50 000 рублей.

Отныне седан Nissan Almera в начальной модификации обойдется в 677 000 рублей, а за премиальное исполнение Nissan Almera Tekna россияне заплатят 855 000 рублей. Под капотом всех версий седана разместился 1,6-литровый мотор с производительностью 102 лошадиные силы.

За кроссовер Nissan X-Trail в стандартном варианте исполнения XE придется выложить 1 568 000 рублей. За эту сумму российские автолюбители смогут получить автомобиль с 2-литровым 144-сильным агрегатом, которые работает в паре с МКПП и системой переднего привода. Топовая вариация Nissan X-Trail LE Top доступна за 2 186 000 рублей, что предусматривает наличие 2,5-литрового мотора с отдачей 171 «лошадка», вариатора и полного привода.

За 9 месяцев нынешнего года в РФ реализовали 57 946 автомобилей Nissan. Эти показатели превышают на 8% результаты аналогичного периода минувшего года.