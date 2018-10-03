Компания BMW опубликовала прайс-лист на новую линейку 3-Series

Новые седаны 3 серии будут выпускаться на заводе «Автотор» в Калининграде. Первые модели BMW 3-Series должны увидеть свет уже 9 марта 2019 года.

Первыми из-под конвейера отечественного завода выйдут BMW 330i, 320d и 320d xDrive. Седан 330i оснастят 4-цилиндровым бензиновым мотором отдачей в 258 л.с., а полноприводные BMW 320d и его xDrive-модификация получат дизельный V4-агрегат с турбонаддувом, выдающий 190 «лошадей». Все двигатели из моторной линейки будут агрегировать с 8-позиционной автоматической КПП с двумя сцеплениями.

Уже в базовой комплектации все три седана оснащены круиз-контролем, системой «Старт/Стоп», селектором режимов езды, а также модифицированными пактрониками. Помимо этого, в комплект входит пакет M Sport, который предусматривает отделку салона из алькантары, а также установку одноименной подвески, тормозной системы с антиблокировочной функцией, 19-дюймовых легкосплавных дисков с эксклюзивными разноразмерными шинами и узких «противотуманок» на светодиодах.

Прайс-лист новой линейки BMW 3-Series обозначил начальную стоимость седана 330i в 2 870 тысяч рублей, а цена дизельных BMW 320d и 320d xDrive будет стартовать с 2 580 тысяч и 2 720 тысяч рублей соответственно.