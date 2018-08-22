Carlex Design соберет трехосный пикап Mercedes-Benz X-Class

Польское тюнинг-ателье Carlex Design продолжает удивлять публику амбициозными проектами. Так, накануне были представлены рендерные изображения трехосного пикапа, собранного на базе Mercedes-Benz X-Class.

Предполагаемая новинка, существующая пока лишь в виде концепт-артов и 3D-моделей, может получить название X-Class Exy 6x6. Кроме третьей оси, расположенной в задней части авто, пикап оснастят видоизмененными бамперами с большими воздухозаборниками, расширителями арок из углеродного пластика, спортивный капот, а также мощную радиаторную решетку и дополнительную светодиодную систему освещения, установленную на крыше.

Скорее всего, у Exy 6x6 значительно увеличат дорожный просвет, и помимо этого установят защитную дугу с интегрированным спойлером и обновленной дверью багажника. Также эксклюзивно для пикапа будут созданы массивные задние крылья и специальные карбоновые ступеньки на дверные пороги, облегчающие попадание в салон.

О силовой установке трехосного пикапа тюнинг-ателье пока не сообщало, однако уже известно, что стандартный двигатель получит несколько опциональных пакетов, повышающих его мощность. О выходе на глобальный рынок речь пока не идёт, однако, по словам шеф-дизайнера Carlex Design, новинка уже успела завоевать множество поклонников своим смелым исполнением.